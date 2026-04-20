В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу
Мурманская область примет участие во Всероссийском субботнике

На оперативном совещании в правительстве региона стало известно, что 25 апреля Мурманская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Каждый северянин сможет внести свой вклад в чистоту и порядок в муниципалитетах региона.

В нашем регионе уже стартовали традиционные весенние общегородские субботники, которые охватили все муниципалитеты. На них участники убирают и благоустраивают территории, обновляют малые архитектурные формы, а также участвуют в мастер-классах, лекциях и спортивных активностях.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Важный момент, который хотелось бы отметить, у каждого участника субботника будет возможность бесплатно получить саженец, который поможет сделать город зеленее. Для его получения нужно будет подать заявку на портале «Наш Север». Заявку обработает муниципалитет, на территории которого проходил субботник и сообщит, когда и где забрать саженец для высадки на участках».

Весенняя уборка в Заполярье сейчас идёт по графику. Контроль за ней осуществляется, в том числе, с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий, что обеспечивает высокий уровень выполнения поставленных задач.

За прошедшую неделю выполнено 96% заданий по содержанию улично-дорожной сети и 75% — по дворовым территориям. Вывезено более 15,5 тысячи кубометров снега. Еженедельно задействовано порядка 70 единиц техники и около 2 тысяч работников управляющих компаний.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
