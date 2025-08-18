Мурманская область принимает участие в Межрегиональном фестивале «Йошка Еш», который проходит в Республике Марий Эл

Мурманскую область на фестивале представляет гастропроект бренд-шефов Екатерины и Георгия Мун из Кировска.

На Медведевском ипподроме собрались более 50 поваров и авторов, лучших гастропроектов из 12 регионов страны.

Фестиваль предлагает гостям более 200 уникальных блюд и напитков многонациональной российской кухни. На площадках проводят кулинарные мастер-классы, национальные спортивные игры и розыгрыши призов, выступают этно- и фолк-группы.

Для профессионалов сферы туризма и гостеприимства организованы лектории и деловые встречи.

Подробнее об участниках и самом фестивале, можно узнать на официальном сайте федерального проекта «Гастрономическая карта России».