Мурманская область приняла участие в 17-часовом марафоне «Компас женского лидерства»

Во время онлайн-встречи регион представил свои успешные бизнес-проекты и практики, в которых главную роль играют представительницы слабого пола.

Семнадцатичасовый марафон женского лидерства «Мягкая сила» стартовал в 3 часа ночи на Камчатке, а завершится поздно вечером в Калининграде.

За один рабочий день участницы демонстрируют какую ценность представляет женщина в решении глобальных задач. Мурманская область также представляет успешные бизнес-проекты, реализуемые в регионе.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас женщины–предприниматели могут быстро себя реализовать. В прошлом году действовали меры поддержки во всей Арктике и проекты от 1 млн были освобождены от налогов».

Задача форума - привлечь внимание общественности к женской повестке и представить женский взгляд на решение важных для региона задач.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Сейчас женщины занимаются бизнесом, участвуют в научных исследованиях и в социальных проектах, так как женщина не только поддержка мужчины, но и сама лидер мнений».

Марафон «Мягкая сила» организован в рамках региональной недели, которая предваряет III Евразийский женский форум.