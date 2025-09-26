«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
Мурманская область присоединилась к 9-му Всероссийскому дню приёма родителей воспитанников детских садов

В Мурманске на площадке штаба Общественной поддержки состоялся Всероссийский день приёма родителей дошкольников.

На вопросы заявителей отвечали глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр образования и науки Диана Кузнецова, представитель комитета по образованию городской администрации Анна Аксенова и председатель регионального отделения общественной организации «Воспитатели России» Галина Галыгина.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня на приёме будем общаться с заявителями из Мурманска, ЗАТО Александровск, Оленегорска».

Темы обращений самые разные: от дальнейшего капитального ремонта учреждений и подготовки кадров до организации в детских садах дополнительных образовательных услуг.

Анастасия Протопопова, мама дошкольника: «Видели по телевизору, что в детском саду №87 открылась разновозрастная круглосуточная группа. Планируется ли в других садах такие изменения, так как знаю не понаслышке, что многие родители работают по сменным графикам и не всегда у них есть возможность оставить ребёнка с кем-то».

По всем вопросам были даны консультации. Такие встречи - это уникальная возможность в режиме диалога не только услышать волнующие проблемы граждан, но также помочь в реализации их проектов и идей.

Например, родителям рассказали о реальных возможностях воплотить в жизнь свои инициативы через участие в губернаторских программах «На Севере – твой проект» и «Арктическая школа». 

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
