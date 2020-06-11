Мурманская область присоединилась к акции «Лес Победы»

Это мероприятие проводится в рамках Всероссийского проекта «Сад памяти». В сквере Капитанов, который располагается на улице Шмидта, высадили 75 берёз.

75 высаженных берез символизируют 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К памятной международной акции в Мурманске присоединились несколько десятков человек.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мой дед Александр Семенович Никора – фронтовик, воевал, прошёл всю войну. Слава богу, не погиб. Он очень много после войны занимался восстановлением нашей страны. Для меня эта акция, во-первых, это память. Во-вторых, часть преображения нашего любимого города-героя Мурманска».

И молодёжь и взрослые мурманчане стали участниками акции «Лес Победы». Каждый здесь по собственной инициативе, по зову сердца. Вот и Юрий Осадчук в свободный от дел день присоединился к проекту. Почтил память и украсил город.

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «Я сам с большим желанием пришёл и посадил три берёзки. Мне приятно на душе. И когда я увижу, что через несколько лет они будут набирать свои силы, мне будет приятно. Это здорово».

Мурманская область стала последним регионом, который присоединился к международной акции. И виной тому стали климатические условия. Когда везде уже была весна, на севере ещё лежал снег.

Евгения Чибис, жена губернатора: «Мне очень приятно, что Мурманская область тоже становится участником этой акции. И мы последние, действительно в России, по климатическим условиям, потому что погодные условия позволили нам только сейчас присоединиться к акции».

Помимо Мурманска и Полярного от нашей области в акции примет участие и Кандалакша.