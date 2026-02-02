Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
Мурманская область присоединилась к федеральному эксперименту, который упростит поступление выпускников школы в колледжи и техникумы

По статистике, больше половины девятиклассников выбирают для себя среднее профессиональное образование для старта своей карьеры.

Теперь для получения аттестата и поступления в колледж выпускникам мурманских школ достаточно сдать только обязательные предметы – русский язык и математику.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Не позднее 20 июня стартует в Мурманске приёмная кампания среднего профобразования. 23 образовательные организации будут готовы принять более 8 тысяч первокурсников, в том числе, 4,5 тысячи на бюджетные места».

Образование Мурманской области находится в числе лидеров по подготовке будущих востребованных специалистов. Работодатели обещают выгодные условия и старт для профессионального роста.

Надежда Бессонова, директор ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»: «В 2025 году мы зашли в проект «Профессионалитет», государство нам выделило более ста миллионов рублей для того, чтобы мы купили современное оборудование под запрос работодателя».

Осваивать будущую профессию некоторые учащиеся начинают ещё со школьных времен. Современные арктические колледжи позволяют молодому поколению на практике погружаться в интересующую их деятельность.

Учащимся, желающим освоить медицинские, педагогические, творческие и спортивные профессии всё-таки придётся сдать вступительный тест.

Андрей Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Это меньше стресса, это больше возможностей нацелиться на подготовку к двум обязательным дисциплинам. Я думаю, что это повысит интерес, их путь станет легче».

Преподаватели Мурманского медицинского колледжа – специалисты высокого уровня. Их посвящение вдохновляет студентов, а подача материала повышает интерес к образовательному процессу.

Участие в эксперименте позволит выпускникам Мурманской области быстрее получить востребованную профессию и стать частью профессиональных команд предприятий, работающих в Арктиктической зоне.

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
