Мурманская область присоединилась к федеральному проекту «Музейные маршруты России»

И в этом году масштабное мероприятие проводят в столице Заполярья. Представители музеев Северо-Запада собрались вместе для обмена опытом и заключения важных соглашений. Мурманск стал местом, где в течение двух дней будут проходить пленарные заседания, круглые столы и экскурсии для участников проекта «Музейные маршруты России».

Павел Карташев, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ: «Старт проекта «Музейные маршруты России» состоялся в Московской области в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Также мероприятия в этом году прошли в Ленинградской, Ростовской, Ярославской, Нижегородской областях. В республике Марий-Эл, Кемерово, на базе «Сириус» Краснодарского края».

В рамках проекта участники в первую очередь будут обмениваться опытом, вырабатывать концепцию современного облика музея, учреждения, которое будет ещё более популярным как у туристов, так и местных жителей.

Татьяна Копцева, директор Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. Шемановского, г. Салехард: «Музеи всегда были и есть местом определенной локализации. Мне кажется, они вне времени и пространства, вне каких-то вещей будоражащих. Потому что это, по сути дела, некая машина времени. И прошлое, и настоящее, и перспектива в будущее. Именно музей становится такой культурной локацией».

На открытии проекта в Мурманске были подписаны соглашения между художественным и краеведческим музеями нашей области с картинной галереей Вологодского края и музейно-выставочным комплексом в Салехарде.

Галина Фалалеева, директор Вологодской областной картинной галереи: «Совершенно невероятно, что он охватывает все федеральные округа. Что он в таком масштабе проходит и соединяет музеи из разных регионов. Конечно, для нашей огромной страны это очень важный проект. Я уже была на музейных маршрутах в Нижнем Новгороде, сейчас в Мурманске. Это невероятная возможность познакомиться с деятельностью музеев, с коллегами, обменять опытом».

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Я знаю, насколько сильна вологодская земля художниками. И надеюсь, мы покажем эти выставки. А если вспоминать про ремесла, то это кладезь. И я надеюсь, что жители нашей области и гости будут потрясены культурой древнего государства, в котором были созданы эти ремесла».

Последние годы Мурманская область активно развивается в культурной сфере. Крупные мероприятия, фестивали и выставки проводят не только в нашем городе, но и населенных пунктах региона. Однако для дальнейшего развития необходимо выходить на связь с коллегами в стране.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Можно вариться в собственном соку, мероприятия организовывать. Очень важно, чтобы это было взаимосвязано с другими субъектами России. Чтобы мы могли приехать туда и показать, что есть у нас, рассказать о себе. И также другие музеи».

Программу «Музейных маршрутов России» продолжит фестиваль музеев Северо-Запада. С 12 по 15 октября Мурманская область станет центром притяжения более чем для 20 музеев нашей страны.