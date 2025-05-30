Мурманская область присоединилась к фестивалю-конкурсу исполнителей песен Иосифа Кобзона

Отборочный этап в нашем регионе провели впервые, но на него сразу заявилось огромное количество участников. Лучших из них выбирают члены звёздного жюри всероссийского уровня.

На отборочный этап в Мурманской области пришли более 70 участников от 14 до 75 лет. Поющие жители региона выходили на сцену, исполняя песни Иосифа Кобзона. Оценивало их творческие номера звёздное жюри.

Ольга Кормухина, заслуженная артистка России: «Я не могу не поддержать такое замечательное дело, которое необходимо просто исполнителям в разных регионах нашей огромной страны. Потому что искусство, творчество, особенно песня – самый короткий путь к сердцам людей».

Антон Собянин, директор Академии культуры и творчества им. Кобзона И. Д.: «Интересный регион, самобытный. Сегодня мы ещё познакомимся с его исполнителями, самодеятельными и профессиональными. Задача конкурса - выявить талантливых людей. Каждый из этих представителей, которые сидят в прекрасном жюри, проведёт мастер-классы, покажет и расскажет о навыках владения голосом, речью».

Конкурс охватывает несколько номинаций: академический вокал, эстрадный, народный и авторская песня. Организаторы и члены жюри преследуют важную цель. Это не просто поиск новых талантов, но и сохранение легендарных композиций, а также возрождение культуры эстрадного жанра, так сильно сейчас изменившейся.

Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле и радиоведущая, народная артистка РСФСР: «Эстрада, действительно, потерялась совершенно. И такие фестивальные встречи в городах России убеждают всех, что Россия живёт. И живёт за счёт этих городов и народов городов».

Гала-концерт финалистов конкурса состоится 31 мая на площади Пять Углов областного центра. Артисты выступят на празднике в честь Дня Мурманской области. А обладатель гран-при конкурса сможет представить наш регион на большом концерте в Москве 11 сентября, в день рождения Иосифа Кобзона.