Марина Табейкина: жизнь в одиночестве или в любви - выбор каждого из насВ Мурманске на улице Воровского начала работу гастрономическая ярмарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.25 19:30

Мурманская область присоединилась к фестивалю-конкурсу исполнителей песен Иосифа Кобзона

Отборочный этап в нашем регионе провели впервые, но на него сразу заявилось огромное количество участников. Лучших из них выбирают члены звёздного жюри всероссийского уровня.

На отборочный этап в Мурманской области пришли более 70 участников от 14 до 75 лет. Поющие жители региона выходили на сцену, исполняя песни Иосифа Кобзона. Оценивало их творческие номера звёздное жюри.

Ольга Кормухина, заслуженная артистка России: «Я не могу не поддержать такое замечательное дело, которое необходимо просто исполнителям в разных регионах нашей огромной страны. Потому что искусство, творчество, особенно песня – самый короткий путь к сердцам людей».

Антон Собянин, директор Академии культуры и творчества им. Кобзона И. Д.: «Интересный регион, самобытный. Сегодня мы ещё познакомимся с его исполнителями, самодеятельными и профессиональными. Задача конкурса - выявить талантливых людей. Каждый из этих представителей, которые сидят в прекрасном жюри, проведёт мастер-классы, покажет и расскажет о навыках владения голосом, речью».

Конкурс охватывает несколько номинаций: академический вокал, эстрадный, народный и авторская песня. Организаторы и члены жюри преследуют важную цель. Это не просто поиск новых талантов, но и сохранение легендарных композиций, а также возрождение культуры эстрадного жанра, так сильно сейчас изменившейся.

Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле и радиоведущая, народная артистка РСФСР: «Эстрада, действительно, потерялась совершенно. И такие фестивальные встречи в городах России убеждают всех, что Россия живёт. И живёт за счёт этих городов и народов городов».

Гала-концерт финалистов конкурса состоится 31 мая на площади Пять Углов областного центра. Артисты выступят на празднике в честь Дня Мурманской области. А обладатель гран-при конкурса сможет представить наш регион на большом концерте в Москве 11 сентября, в день рождения Иосифа Кобзона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)00:20«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»