Марина Табейкина: развод или разлад в семье, или Какую помощь можно получить от психолога26 апреля в Мурманске начнут раздавать Георгиевские ленточки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30

Мурманская область присоединилась к международной патриотической акции «Диктант Победы»

8 площадок по всему региону были открыты для всех желающих. Одна из них расположилась в новом духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества».

Более 50 человек пришли писать «Диктант Победы» в реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества». Причём некоторые участники присоединились к международной акции целыми организациями.

Анна Кузнецова, руководитель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин Мурманской области»: «Учитывая неоднозначную ситуацию в стране, считаю, что ответственность за духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, в том числе и за активную гражданскую позицию в большей степени ложится на женские плечи. Поэтому возникла идея организоваться Союзом женщин России и поучаствовать здесь женской аудиторией. Пригласить казачество, предпринимателей, женщин различных профессий».

«Диктант Победы» проводят с 2019 года. За эти годы число участников акции кратно возросло. Все больший интерес вызывает проект не только у взрослых, но и молодых людей. Время сдачи теста занимает 45 минут. В этом году часть вопросов посвящена специальной военной операции.

София Амелина, координатор проекта «Крепкая семья», координатор акции «Диктант Победы»: «Главная миссия диктанта – привлечение общественности, чтобы историческая память сохранялась в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение. Это действительно подвиг. Он никого не может оставить равнодушным. Даже, когда смотришь фильмы, у многих мурашки и слезы на глазах. Это действительно радость со слезами на глазах».

Игорь Степовый, штатный клирик храма «Спас на Водах»: «Церковь всегда на протяжении истории поддерживала и поддерживает добрые начинания общества. В данном случае мы вспоминаем Великую Победу. В основном говорим о горе, меньше радости. Всё-таки жизнь должна доминировать над смертью. И как раз недавно встречали пасхальные события, когда друг друга приветствовали радостным возгласом: «Христос Воскресе». Значит, есть перспектива у всех людей. Но борьба добра и зла продолжается».

К патриотической акции ежегодно присоединяются люди разных возрастов и уровня знаний. Результаты теста участники смогут узнать уже в начале июня. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:30«Человек на своем месте». Познавательная программа (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:00Дельфин – Концерт в VK Stadium 2023 / ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ (16+)
-PRO Деньги (16+)Просроченная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 19,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»