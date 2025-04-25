Мурманская область присоединилась к международной патриотической акции «Диктант Победы»

8 площадок по всему региону были открыты для всех желающих. Одна из них расположилась в новом духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества».

Более 50 человек пришли писать «Диктант Победы» в реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества». Причём некоторые участники присоединились к международной акции целыми организациями.

Анна Кузнецова, руководитель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин Мурманской области»: «Учитывая неоднозначную ситуацию в стране, считаю, что ответственность за духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, в том числе и за активную гражданскую позицию в большей степени ложится на женские плечи. Поэтому возникла идея организоваться Союзом женщин России и поучаствовать здесь женской аудиторией. Пригласить казачество, предпринимателей, женщин различных профессий».

«Диктант Победы» проводят с 2019 года. За эти годы число участников акции кратно возросло. Все больший интерес вызывает проект не только у взрослых, но и молодых людей. Время сдачи теста занимает 45 минут. В этом году часть вопросов посвящена специальной военной операции.

София Амелина, координатор проекта «Крепкая семья», координатор акции «Диктант Победы»: «Главная миссия диктанта – привлечение общественности, чтобы историческая память сохранялась в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение. Это действительно подвиг. Он никого не может оставить равнодушным. Даже, когда смотришь фильмы, у многих мурашки и слезы на глазах. Это действительно радость со слезами на глазах».

Игорь Степовый, штатный клирик храма «Спас на Водах»: «Церковь всегда на протяжении истории поддерживала и поддерживает добрые начинания общества. В данном случае мы вспоминаем Великую Победу. В основном говорим о горе, меньше радости. Всё-таки жизнь должна доминировать над смертью. И как раз недавно встречали пасхальные события, когда друг друга приветствовали радостным возгласом: «Христос Воскресе». Значит, есть перспектива у всех людей. Но борьба добра и зла продолжается».

К патриотической акции ежегодно присоединяются люди разных возрастов и уровня знаний. Результаты теста участники смогут узнать уже в начале июня.