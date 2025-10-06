Мурманская область присоединилась к первой всероссийской акции «Спортивный диктант»

В ней приняли участие более 1400 северян.

Узнать больше об истории спорта и проверить свои знания можно было на первой всероссийской акции «Спортивный диктант». Она направлена на распространение знаний о физической культуре и принципах здорового образа жизни.

В областном центре участников приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Лариса Круглова.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Я надеюсь, что это не только первый опыт, а закладывается традиция».

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации России от Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы: «Нужно знать историю своего отечественного спорта. Я, например, пришла вместе с сыном, пусть он тоже посмотрит, покажет, что он знает, тем более что есть такой экзамен в школе».

К просветительскому мероприятию могли присоединиться желающие всех возрастов и уровня знаний. Из них очно писали диктант 320 человек. Одной из площадок стал опорный вуз региона.

Наталья Ерохова, декан факультета физической культуры и спорта МАУ: «На нашей площадке мы ожидаем более 100 человек».

В течении 45 минут участники отвечали на 25 вопросов, посвящённых истории Олимпийских игр, правилам различных видов спорта и достижениям российских атлетов. Тем, кто участвовал оффлайн на площадках, нужно было ответить на 5 дополнительных вопросов, которые касались традиционного Праздника Севера. На размышления отводилось по 30 секунд.

Егор Гринченко, участник акции «Спортивный диктант»: «Стресса не избежать, но всё остальное хорошо».

Диктант можно было написать не только в МАУ, но и в Легкоатлетическом манеже, Коле, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, а также онлайн.