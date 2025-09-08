Мурманская область присоединилась к проекту «Футбол в школе»

В нём участвуют 39 школ из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Гаджиево, Североморска, Ковдора, Островного, Видяево, Кировска, Кандалакши, Кольского, Ловозерского и Терского округов.

Проект помогает приобщить детей к активному образу жизни через занятия самым популярным спортом – футболом. Он состоит из пяти основных элементов: уроков физкультуры, дополнительных секций, обучения и поддержки учителей, проведения фестиваля и всероссийских соревнований для школьных команд.

Важный принцип обучения – у каждого ребёнка на уроке должен быть мяч. Поэтому учреждениям-участникам предоставляют комплекты инвентаря, в которые, помимо мячей, манишек, конусов, входят и специальные маленькие ворота.