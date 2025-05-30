Мурманская область присоединилась к всероссийскому телемарафону здоровья «Вместе здорово»

Он стартовал в Совете Федерации. Задача этого телемарафона - продвигать идеи по сохранению здоровья работающего населения через лучшие практики городов и компаний.

Мурманская область присоединилась к проекту впервые. Но уже накопила достаточный опыт, чтобы им делиться.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «С 2020-го по 2024 год в нашем регионе реализовано более 70 корпоративных практик в 65 различных организациях. Это как крупные, так и образовательные организации и учреждения культуры».

В Кировске, например, давно развивают корпоративные спорт. Так, предприятие «Апатит» реализует программы для поддержания здоровья своих сотрудников. Конечно, не забывает компания и про будущее – про детей.

Сергей Свинин, директор департамента Кировского филиала АО «Апатит»: «Мы популяризируем здоровый образ жизни. Компания реализует отдельный большой социально значимый проект, направленный на детей, «Детям России образование, здоровье и духовность», в рамках которого тысячи детей в городах присутствия могут абсолютно бесплатно заниматься спортом. Аналогичные возможности есть и у наших сотрудников, которые получают бесплатно абонементы в различные спортивные учреждения».

Ещё одно крупнейшее предприятие региона «Кольская ГМК» также активно включено в поддержание здоровья сотрудников. Компания открывает санатории-профилактории, спорткомплексы и медицинские учреждения.

Антон Косолапов, руководитель региональных программ Кольской ГМК: «Компания делает очень много и вкладывает в инфраструктуру на территории присутствия. Это и благоустройство, потому что тоже влияет на мироощущение и на самочувствие социальное, как город воспринимаешь. И на благоустройство, на социальные проекты, связанные с экологической направленностью. Тоже очень важно, как экологию дома даже поддерживать, не говоря уже в городе и на работе местах».

Прослушав участников встречи, стало понятно, что здоровый образ жизни – это не только про спорт. Это масштабный комплексный подход, который затрагивает все сферы нашей жизни.