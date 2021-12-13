Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл»

Акция проводится уже во второй раз в рамках национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.

Для изготовления одной тонны бумаги требуется в среднем две тонны древесины. Главная цель проекта «Бумбатл» – это объединить как можно больше людей для важного дела по сохранению экологии, напомнить жителям страны о том, что бумага – это ценное сырьё, которое можно и нужно отправлять на переработку.

В Мурманске сдать макулатуру можно в пункт приём и переработки на улице Траловой. Адреса других пунктов можно уточнить на сайте: бумбатл.рф.

В настоящее время акция в самом разгаре – бумагу вывозят целыми машинами.

Мария Любановская, главный специалист отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «На данный момент речь идёт о двух тоннах – это только с двух министерств, в дальнейшем, я думаю, будет гораздо больше. Хороший вклад, акция в полном разгаре, просим всех присоединяться и всех огромное спасибо».