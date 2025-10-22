41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянинаКУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «Я – россиянин»

Она посвящена 80-летию Великой Победы и предстоящему Дню народного единства. Ученики с 8 по 11 классы Губернаторского лицея приняли участие в виртуальном уроке и закрепили знания в рабочих тетрадях.

Образовательный проект «Я – россиянин», который проводят по 15 ноября, создан для того, чтобы донести до молодого поколения знания о многообразии культур народов России, о традиционных религиях, единой географии, истории, Конституции страны и о духовно-нравственных ценностях.

Полина Харыбина, член Ассоциации кольских саамов: «Они смотрят задания виртуального учителя, они знакомятся, выполняют задания. Знакомятся с вопросами Конституции России, историческими вопросами, с многообразием народностей нашей страны. Как представитель народа саами сегодня хочу поприветствовать участников этого открытого урока в Губернаторском лицее».

Основная задача участников мероприятия внимательно прослушать каждый блок урока и за отведённое время письменно ответить на ключевые вопросы в рабочих тетрадях.

Предстоящий День народного единства, который отмечают 4 ноября, ежегодно напоминает о важности объединения общества. Воспоминания об истории страны и уважение к прошлому формируют основу для успешного будущего.

Софья Арзуманян, директор Фонда поддержки образования «Ноосфера»: «Я очень хочу, чтобы и дети, и взрослые с идеей наших общих ценностей отпраздновали 4 ноября, чтобы этот праздник был не только государственным, общественным, чтобы он был семейным. Чтобы собрались за столом, вспомнили своих предков, вспомнили, где мы живём, с пониманием отнеслись к тому, что мы очень разные. 194 народа, но при этом мы едины, и в этом единстве наша сила. Вот об этом наш урок «Я – россиянин».

Праздник передаёт молодёжи понимание того, как важно быть единым народом, уважать традиции и беречь мир и согласие.

Михаил Горский, ученик 10 класса Губернаторского лицея: «Я горжусь тем, что я россиянин. Это первое. Второе, чувствую ответственность, третье, славу за своё Отечество».

В преддверии Дня народного единства такой урок может провести каждый учитель. Для этого не требуется специальной подготовки – все материалы доступны на официальном сайте проекта «Я - россиянин».

