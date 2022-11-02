День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.22 19:30
Мурманская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Огненные картины»
В 4 муниципалитетах создали изображения составленный из горящих свечей.
Акция «Огненные картины» была посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Старт дали у памятника Алёше, где в торжественной обстановке передали частички Вечного огня. А затем их отправили в Мончегорск, посёлок Сафоново и Полярный.
В акции приняли участие сотни людей. В 20 часов в каждом муниципалитете загорелись тысячи свечей, сложенных в огненные картины. Например, в Полярном создали инсталляцию памятника «Морская душа».
В Мурманске от пламени Вечного огня зажгли около двух тысяч свечей. У памятника воинам Полярной дивизии из них выложили инсталляцию в виде Георгиевской ленты с фразой «Север помнит».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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