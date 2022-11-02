Мурманская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Огненные картины»

В 4 муниципалитетах создали изображения составленный из горящих свечей.

Акция «Огненные картины» была посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Старт дали у памятника Алёше, где в торжественной обстановке передали частички Вечного огня. А затем их отправили в Мончегорск, посёлок Сафоново и Полярный.

В акции приняли участие сотни людей. В 20 часов в каждом муниципалитете загорелись тысячи свечей, сложенных в огненные картины. Например, в Полярном создали инсталляцию памятника «Морская душа».

В Мурманске от пламени Вечного огня зажгли около двух тысяч свечей. У памятника воинам Полярной дивизии из них выложили инсталляцию в виде Георгиевской ленты с фразой «Север помнит».