Мурманская область присоединится к традиционной акции «Ночь искусств»

В этом году акция состоится во всех субъектах страны 4 ноября. В нашем регионе самыми крупными площадками станут областные музеи.

В художественном музее акция стартует в 17.00. В главном здании гостей ждут мастер-классы, викторины, экскурсии, творческие мастерские, а также выступления коллективов: молодёжного камерного хора «Амадеус» колледжа искусств, театра-студии «Катарсис» Дома детского творчества имени Торцева, вокального ансамбля «КЛюП-студия» Мурманского арктического университета.

Посетители Культурно-выставочного центра Русского музея смогут присоединиться к экскурсиям по выставкам выдающегося живописца Евсея Моисеенко и «Именем Петра». Также в этот вечер можно посетить мастер-классы по изготовлению глиняной народной игрушки и декоративно-прикладному искусству, встречу с художником Анатолием Сергиенко, показ фильма и множество других активностей.

В Доме ремёсел будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетителей приглашают на посиделки фольклорного ансамбля «Беломорье», концерт ансамбля казачьей песни «Сиверка» Кольского станичного казачьего общества, а также на многочисленные мастер-классы.

В областном краеведческом музее «Ночь искусств» стартует в 18.00. Здесь подготовили квесты, интерактивные игры, мастер-классы, а также творческие номера от мурманских музыкантов. По традиции гостей музея приглашают присоединиться к автобусным обзорным экскурсиям по Мурманску.

Узнать подробности о программе «Ночи искусств» в разных городах Мурманской области можно на портале Культура.РФ.