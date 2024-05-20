Мурманская область присоединяется к проведению Всероссийской акции «Монетная неделя»

Она проходит с 20 мая по 2 июня. В течение двух недель в отделениях банков-участников каждый желающий сможет зачислить деньги на счёт, а в офисах некоторых банков ещё можно и обменять любое количество мелочи на банкноты без комиссии.

Во время «Монетной недели» будут принимать находящиеся в обращении разменные монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, причём в любом состоянии, в том числе окисленные, погнутые и даже просверленные экземпляры. Максимальное количество монет и сумма не ограничены.

Чтобы сократить время обслуживания, желательно заранее рассортировать мелочь по номиналам. И не забудьте паспорт – для обмена понадобится заполнить заявление.

Условия обмена монет можно уточнить в банковских отделениях, участвующих в «Монетной неделе». В Мурманской области к ней присоединились 26 офисов крупнейших банков в 16 муниципалитетах. Адреса – на сайте мероприятия.

Олег Киселев, руководитель отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Мурманской области: «Банк России чеканит много монет, но большая их часть не возвращается в обращение, оседая в копилках граждан. Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась дома у северян, и сократить затраты на её чеканку. Так, во время прошлогодней «Монетной недели» жители региона сдали в банки порядка 127 тысяч монет – это свыше полутонны мелочи. Надеемся, что нынешняя акция вызовет ещё больший интерес и в оборот вернется ещё больше металлических денег».