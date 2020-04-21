Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «100 баллов для победы»

Напомним, выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, делятся опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками.

В этом году акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Мурманске 22 апреля, а затем пройдёт во всех муниципалитетах региона. Участие в проекте примут не только студенты, получившие наивысший результат на ЕГЭ, но и психологи. А председатель областной предметной комиссии по истории расскажет об освещении темы Великой Отечественной войны в контрольных измерительных материалах ЕГЭ и ответит на вопросы школьников.

Акция продлится до конца апреля, советы по подготовке к ЕГЭ можно будет найти в соцсетях по хэштегу #100балловдляпобеды2020.