Мурманская область продолжает снимать одни ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, а другие вводить

Тем не менее, учебный год в нашем регионе начнётся без праздничных линеек. Этот вопрос и многие другие обсудили сегодня на оперативном совещании в областном правительстве.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области вновь прошло без губернатора Андрея Чибиса. Глава региона вернётся после отпуска к исполнению служебных обязанностей на следующей неделе.

Одна из главных тем - эпидемиологическая ситуация в Заполярье. Уровень заболеваемости снижается. Уже на этой неделе будут сняты некоторые ограничения.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Хорошая тенденция - продолжается снижение заболеваний коронавирусной инфекцией, мы удержались за прошлую неделю в диапазоне 76 процентов заболевших. Это, безусловно, для нас серьёзное достижение».

Тем не менее, пока отменят не все ограничения. В том числе, в рамках профилактических мероприятий заболеваемости, торжественных линеек в честь начала учебного года не будет. Их в этом году заменят на «уроки Победы». Кроме того, сотрудники столовых будут обязаны работать в масках, а первые уроки в разных классах школ будут проводиться в разное время, чтобы избежать скученности. Также перед входом в школу и сотрудникам учебного заведения, и ученикам будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «У нас будет отменена кабинетная система. Ребята будут заниматься постоянно в одном кабинете, который будет закреплён за тем или иным классом. Будут классы, где будут меняться помещения для занятий - это специализированные учебные аудитории, такие как аудитория химии, физики. В них также будут предприняты дополнительные меры безопасности - дезинфекция, проветривание после каждого урока».

Ещё одна тема, интересующая северян, ситуация с бездомными животными в городах. За минувшие 6 месяцев в регионе было отловлено 1215 бродячих собак. 850 вернули в места обитания после стерилизации, эти животные угрозы не представляют. Ещё 68 собак нашли своих хозяев. Остальных - признали агрессивными. Их будут содержать в приютах до конца жизни. В целом, отметили на совещании, бездомных животных становится меньше.

Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Снижение численности животных подтверждается результатами проведённого ветеринарной службой мониторинга. Например, в муниципалитетах Оленегорске, Мончегорске, Корзуново, Молочном, Туломе».

В том числе удачно себя показала практика по привлечению общественных некоммерческих организаций к отлову животных. Контракты с приютами заключали в Оленегорске и в Терском районе. В будущем этот опыт могут перенять и другие муниципальные образования региона.