Мурманская область продолжает участие в образовательном проекте «Эврика»

Этот проект предполагает проведение кейс-чемпионатов среди обучающихся общеобразовательных школ. Теперь к программе присоединятся и школьники ЗАТО Александровск.

Талантливый музыкант, аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербуржского университета, исследователь и педагог Михаил Черниговский – пример успешного современного человека. Но даже он не мог в старших классах точно определиться с выбором будущей профессии. Новый подход к образованию, заключенный в проекте «Эврика», призван повлиять на профориентационную составляющую, научить подростка быть успешным во всех сферах жизни.

Михаил Черниговский, лектор, эксперт проекта «Эврика»: «Я считаю, что такой проект важен, его нужно масштабировать, чтобы даже эта практика была стандартной, чтобы она, возможно, вошла в образовательные программы в школах для старшеклассников».

Кейс-чемпионаты, которые проходят уже по всей России, носят как образовательный, так и соревновательный характер: материалы содержат инструкции по созданию собственного дела, развитию скрытых талантов и компетенций, необходимых для построения успешной карьеры в будущем.

Анна Гришко, член Общественного совета ЗАТО Александровск: «Наши мастер-классы в рамках проекта «Эврика» представляют собой мастер-классы про профориентированию: лекции от известных людей, которые могут своим примером могут показать, как можно быть молодым и успешным».

По итогам лекций в десяти школах ЗАТО Александровск и Мурманска будут сформированы команды, которые пройдут школьный, затем региональный этапы, а победители отправятся на участие во Всероссийском туре в Санкт-Петербург.