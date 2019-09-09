Мурманская область проголосовала, Андрей Чибис победил

Единый день голосования в России состоялся. В воскресенье, 8 сентября, прошли 6015 выборов разных уровней. Губернаторов путём прямого голосования выбирали в 16 регионах. В их числе и Мурманская область.

Первым из кандидатов в губернаторы ровно в 9.30 на своём избирательном участке проголосовал глава региона Андрей Чибис. На выборы в повседневной одежде, без строгого костюма и галстука он пришёл вместе с супругой.

Проголосовав, глава региона пообщался с представителями СМИ и уехал, так как помимо текущих дел, необходимо обеспечить строгий контроль хода выборов по всей области. Его ждал насыщенный рабочий день.

«Я с утра всю информацию получил. Все участки открылись вовремя. Каких-то сбоев и нарушений нет, - сообщил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Голосование проходит в штатном режиме. Свой долг я тоже исполнил. Я сейчас проедусь по небольшим населенным пунктам, посмотрю, как там идёт работа, тепло ли там. Всё ли выполняется по тем поручениям, которые ранее были даны».

Мурманская областная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по выборам губернатора Мурманской области, которые проходили 8 сентября. Лидирует с большим опережением Андрей Чибис, за которого в нашем регионе проголосовали 60,07% (124411) граждан, пришедших на избирательные участки.

Утро понедельника для Андрея Чибиса началось с оперативного совещания, участники которого обсудили уже завершившуюся избирательную кампанию.