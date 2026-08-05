Мурманская область расширяет программу развития автомобильного туризма

Она нацелена на создание максимально комфортных и безопасных условий для путешественников, исследующих живописные просторы Кольского полуострова на транспорте.

Обновленная программа охватывает обустройство маршрутов, поддержку бизнеса и модернизацию дорожной инфраструктуры. В неё включены в том числе развитие придорожного сервиса; обновление подъездов к ключевым туристическим объектам для повышения безопасности поездок; расширение туристической навигации на основных маршрутах.

Программа развития автотуризма в Мурманской области опирается на уже разработанные популярные автомобильные маршруты по Заполярью. Это «Городские пейзажи и старинные села», а также «Путешествие по Мурманской области: от Белого до Баренцева моря».