Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения региона

Во всех муниципалитетах проведут более 150 культурных и просветительских событий.

Ключевые празднования запланированы в Мурманске. С 29 по 31 мая будет работать книжная ярмарка «Читай север!». Её значимой частью станет торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Маслова.

В областном центре проведут гастрономический фестиваль на улице Воровского, киномарафон и выступление российской группы «УмаТурман» на улице Ленинградской. Именно здесь развернутся основные активности.

Кроме того, запланированы мероприятия в Центре научно-технологического творчества «Родина» и Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» объединит активную молодёжь и лидеров общественных движений в Центре «Лапландия».

Праздничные концерты, выставки, краеведческие квизы и интерактивные программы проведут во всех муниципалитетах Заполярья. О них можно узнать в специальной подборке «День Мурманской области» на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша».