Мурманская область стал съёмочной площадкой популярного китайского реалити-шоу про семейные ценности «Viva la Romance»

Этот проект смотрят около 500 миллионов человек. Первый эпизод уже в Сети.

Совместный телепроект международного канала «RT» и медиагиганта «Mango TV» посвящён знакомству китайских суперзвезд культуры, телевидения и спорта с наиболее известными в КНР городами мира. В России это Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Наш регион входит в число самых популярных и желанных направлений для китайских путешественников, оставаясь для гостей из Поднебесной зимней сказкой на краю земли. Туристам хочется сюда возвращаться, а местным - наслаждаться жизнью на просторах русской Арктики.