Мурманская область стала лидером по динамике роста в рейтинге социально-экономического развития регионов России

Позитивные показатели напрямую отражают эффективность решений губернатора региона Андрея Чибиса. По данным за 2019 год Заполярье улучшило свои показатели сразу на восемь позиций, поднявшись с 44-го на 36-е место.

Как отмечают авторы рейтинга - РИА «Новости», в прошлом году в Мурманской области улучшилось большинство показателей, учитываемых при анализе. Выросли объёмы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий и инвестиции в основной капитал. При этом заметно снизился уровень долговой нагрузки, а также уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Регион поднялся на четвёртое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа, впереди Кольского Заполярья только Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области.