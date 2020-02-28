Мурманская область стала лидером в рейтинге регионов «Полярный индекс»

Этот рейтинг составлен Проектным офисом развития Арктики и экономическим факультетом МГУ. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, далее - Республика Саха (Якутия).

Всего в списке девять областей. «Полярный индекс. Регионы» - это ежегодный показатель, где субъекты Федерации полностью или частично входящие в состав Арктической зоны, оцениваются по уровням экономического, социального и экологического развития. В этом году он представлен во второй раз.