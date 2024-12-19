Мурманская область стала первой в реализации программы «Гектар Арктики» за 2024 год

В регионе проект запущен и работает уже на протяжении трёх лет, с начала старта число заявок на участие опережает все Арктические регионы.

Со старта программы «Гектар Арктики» бесплатно получить землю в Мурманской области решили около 8 тысяч жителей со всей России. В данный момент в безвозмездное пользование у нас получили 3290 участков.

На втором месте Карелия, выдавшая 1695, а на третьем – Архангельская область с 768 территориями.

Кроме того, в нашей области действуют губернаторские субсидии «Свой дом в Арктике», которыми воспользовались 123 участника. На развитие бизнес-идей получено 8 грантов, 4 из которых уже реализованы.

Главным преимуществом программы в нашем регионе остаётся немалое число земель – более 700 тысяч гектаров.