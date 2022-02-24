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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.22 19:30

Мурманская область стала участником Киркенесской конференции – 2022

Главная тема обсуждения – достижения и планы в сфере приграничного сотрудничества. Заполярье представила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

По словам вице-губернатора Ольги Кузнецовой, Мурманская область будет продолжать реализацию совместной программы «Коларктик», в рамках которой уже запущены 25 проектов в сфере охраны окружающей среды, поддержки предпринимательства и дорожной инфраструктуры. К слову, проекты «зелёной энергетики» в Заполярье набирают обороты.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Одним из таких проектов, который начинается в этом году, это строительство нового металлургического завода. Зелёное производство, гидрометаллургия, объём инвестиций по этому проекту составляет 140 миллиардов рублей. Также планируется строительство большого микрорайона на 2000 квартир для того, чтобы привлечь людей, которые хотят реализовать себя в Арктике».

Без внимания не остается и сфера туризма, большой ущерб которой нанесла пандемия коронавируса. Несмотря на действующие ограничения, в 2021 году в Заполярье был побит рекорд допандемийного уровня посещения – порядка 450 тысяч человек. Влияние на это оказали, в том числе действующие федеральные программы.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это программа «кэшбэк» - 20% стоимости поездки можно было получить обратно при путешествии в регионы РФ».

Мурманская область обладает и большим потенциалом для развития аквакультуры. Рост организаций, которые осуществляют товарное выращивание рыбы, становится всё активнее. 

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас ведётся работа по проекту строительства завода по производству малька атлантического лосося. Проект будет также реализовываться в Мурманской области благодаря налоговым льготам».

Заместитель губернатора также напомнила, что в этом году исполняется 50 лет с момента заключения Соглашения о дружбе между приграничным районом Мурманской области и норвежской коммуной Сёр-Варангер. По этому случаю в марте 2022 года запланировано подписание плана совместных мероприятий на 2022-2023 годы.

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