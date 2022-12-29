Мурманская область станет съёмочной площадкой для создания исторической ленты «Челюскин. Первые»

Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века.

Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин» решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену.

Сложнейшие съёмки с большим объёмом компьютерной графики пройдут не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах.

Сейчас команда выбирает аутентичные и максимально не тронутые урбанизацией локации в Мурманской области, а также в других северных регионах страны. Параллельно ведутся работы по созданию копии самолётов, участвующих в спасательной операции челюскинцев, идёт подготовка к строительству декораций элементов парохода, и осуществляется сложнейшая работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени.

Съёмки «Челюскин. Первые» намечены на начало 2023 года.