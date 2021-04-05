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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.21 19:30

Мурманская область становится центром притяжения как для предпринимателей, так и для туристов

Для них, а также для жителей региона необходимо создавать комфортную городскую среду. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве.

Вот уже несколько недель  на оперативных совещаниях в правительстве Мурманской области говорят о том, что число резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ растёт. И это не может не радовать, ведь новые инвесторы, планирующие развивать свои бизнес-проекты в Заполярье, помогают пополнять бюджет региона и создавать новые рабочие места для северян. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Две заявки на статус ТОР «Столица Арктики» у нас одобрены, обе компании работают с «НОВАТЭКом», являются его подрядчиками».

Наш регион пользуется популярностью не только у инвесторов. Заполярье стало одним из самых интересных направлений для путешественников. Во многом это благодаря тому, что в регионе большое значение уделяют развитию туристической отрасли. Возможно, поэтому Мурманск выбрали одной из 6 площадок для проведения полуфинала всероссийского конкурса  «Мастера гостеприимства».

Прежде, чем создавать что-то новое, нужно благоустроить территории, которые уже есть, но находятся не в лучшем состоянии. Судя по индексу качества городской среды, Мурманская область преуспела в этом вопросе. Регион стал одним из лидеров по росту благоустройства муниципалитетов. Несмотря на это, жители продолжают сетовать на такие обыденные вещи, как уборка снега, которая не везде производится вовремя. По словам специалистов, причина в нехватке спецтехники. Такой ответ губернатора не удовлетворил.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда вы все докладывали в рамках подготовки к зимнему периоду - и вы, и другие муниципалитеты, и глава администрации города Мурманска, у всех, коллеги, всего хватало. У всех всего хватало. А как пришло время снег вывозить, стало не хватать. У кого-то людей, у кого-то техники».

В решении этой и других проблем благоустройства могут помочь молодые специалисты, у которых есть новое видение облика Заполярных городов. Самым талантливым студентам, предоставившим свои проекты в этой сфере, будут выделены гранты на реализации идей. Поддержит регион деньгами и КВН, который стремительно развивается в Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для того, чтобы было больше возможностей мотивировать этих ребят на успех, мы увеличим сумму грантов и добавим ещё 5 миллионов рублей на КВН-движение».

Напомним, что после долгого перерыва КВН снова вернётся на сцену ДК С.М. Кирова. Фестиваль пройдёт 9 и 10 апреля. Это стало возможным, благодаря уверенной тенденции к стабилизации эпидситуации в Заполярье.

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