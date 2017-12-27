Мурманская область становится инвестиционно привлекательной для бизнеса

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание стратегической сессии по ключевым направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области. Задач было много, но в целом год прошёл успешно: удалось достигнуть 90% эффективности.

В регионе действует комплекс мер по поддержке инвестпроектов. Например, в этом году компания «Роснефть» подавала заявку на признание своего проекта по созданию береговой базы обеспечения шельфовых проектов стратегическим. Такая мера позволяет получить необходимый земельный участок под проект без проведения торгов.

Работает правительство Мурманской области не только с крупными компаниями, но и с малым и средним бизнесом. Но оценивают инвестклимат не только количеством инвесторов. Это, скорее, результат.

На заседании сегодня поговорили про результаты работы над инвестиционным законодательством и итогах деятельности корпорации развития Мурманской области. В регионе именно она отвечает за работу с инвесторами.

- Основным источником информации об инвестиционных проектах региона является инвестиционный портал, - отметила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - По соответствующим запросам двух крупнейших поисковых систем «Гугл» и «Яндекс» портал Мурманской области занимает первое место. При проведении работ по продвижению портала создана группа в социальной сети «ВКонтакте» и количество посетителей на конец этого года - около 9 тысяч посетителей на конец этого года.