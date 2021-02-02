Мурманская область становится популярным туристическим направлением

К нам едут путешественники не только со всей России, но и из разных уголков мира, чтобы посмотреть на необычную северную природу и попробовать блюда Арктической кухни. Но пока ещё у столь стремительно развивающейся отрасли есть некоторые сложности, которые необходимо преодолеть.

Наплыв туристов в новогодние праздники показал недостатки туристической инфраструктуры региона. Это касается и элементарных бытовых вопросов - от сложностей работы аэропорта до проблем с туалетами в Териберке. Такие, казалось бы, незначительные вещи могут сильно испортить впечатление туристов. Поэтому самой важной задачей на 2021 год стало повышение качества обслуживания гостей. Её реализацией займётся в том числе и новый председатель комитета по туризму, которого представили на встрече с представителями отрасли. Цель на будущее он поставил весьма амбициозную.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Занять лидирующие места на карте мирового туризма. У нас есть основания для этого, я не первый раз в регионе, я всю жизнь занимаюсь профессиональным туризмом, я знаю, о чём говорю. Я вижу статистику. Сегодня мы будем с бизнесом и об этом говорить, у нас есть точки роста. Это не только с точки зрения повышения количества туристов, это с точки зрения повышения качества туристов».