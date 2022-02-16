Мурманская область становится всё популярней для отдыха

Сюда съезжаются не только гости из России, но и разных уголков мира. Неповторимая природа Кольского края, северное сияние привлекают гостей. Но этим туризм не ограничивается. Мир фауны также необычен, интересен и, чтобы познакомиться с ним, ехать далеко за пределы Мурманска не нужно.

Северный олень – животное благородное и очень дружелюбное. Познакомиться с ним можно на одной из ближайших к Мурманску баз отдыха. Здесь их 10. Оленей содержат в специально оборудованных вольерах, а днём парнокопытные гуляют на свежем воздухе и общаются с туристами.

Ольга Дробышева, турист: «Олени очень милые. И хаски кормить одно удовольствие, дружелюбные собаки. И оленей покормить, увидеть их практически в естественной среде. Я заходила со словами: «Вот ты, какой северный олень!».

Людей олени не боятся. Дают себя погладить, возят их в упряжках. Также животные без страха едят из рук гостей. Но только натуральный корм – заранее заготовленный ягель и иногда другие вкусности.

Дмитрий Михалицин, директор базы отдыха: «Сколько олень в день есть ягеля? Один мешок 50-литровый на одного оленя. Мы дополнительно добавляем в рацион сено, овощи и фрукты. Яблоки любят, бананы. Всё в разумных умеренных количествах».

Соседствуют с благородными оленями хаски. Для них построен парк. 40 собак, среди которых есть пара маламутов, живут бок о бок, но каждая в своей конуре. Они очень ласковые и игривые. Добиться такого результата непросто. За животными нужен серьёзный уход. Правильное кормление и дрессировка, например, собакам необходимо очень много бегать.

Дмитрий Михалицин, директор базы отдыха: «У хаски нет инстинкта гнева. По отношении к людям и детям они дружелюбные. Никто не кусается, но ими нужно заниматься. Хаски - не квартирная собака. Она приспособлена жить на улице – загородный дом или парк, как у нас. Собачек мы не продаём, разводим исключительно для себя».

И уже появились маленькие плоды. В парке родились несколько щенков, которые живут отдельно, пока не подрастут. Посмотреть и поиграть с весёлыми хаски и дружелюбными северными оленями съезжаются гости из разных уголков мира. Правда, сейчас отмечают сотрудники, основной поток туристов всё-таки из России. Они с большим удовольствием изучают наш заполярный край.

Дмитрий Михалицин, директор базы отдыха: «В этом сезоне основной поток идёт на выходные дни: пятница, суббота, воскресенье. В будни, к сожалению, мало гостей. На тур выходного дня приезжают жители из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и небольшое количество из Ростова».

По словам сотрудников базы отдыха, туристы в восторге от отдыха в нашем регионе. Немало тех, кто возвращается сюда не по одному разу. И такой вид отдыха интересен всем - и взрослым, и детям.