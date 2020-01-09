Мурманская область торопится стать территорией опережающего развития

Глава региона провёл рабочее совещание по вопросу создания территории опережающего развития в Мурманской области и зоны свободного порта. Ведь, уже до конца января необходимо подготовить все документы.

Уже известны первые резиденты. Ими стали порт Лавна, компании «НОВАТЭК» и «Норникель» с проектом в Печенгском районе, который будет представлен чуть позже, пояснил губернатор.

Также будет подготовлен масштабный проект и в Мурманске в районе судоремонтного завода. По предварительным данным, на это потребуется дополнительные инвестиции - порядка 200 миллиардов рублей. Как рассказал Андрей Чибис, в марте уже должно быть принято решение и начаться работа. Проекты дадут массу преимуществ: сокращенную ставку соцплатежей, льготы по налогу на имущество и по федеральной части на прибыль. Это поможет оживить экономическую модель, увеличит инвестиции и создаст новые рабочие места, пояснил губернатор. Также в этой связке важен проект по перезагрузке МГТУ и научно-образовательного центра.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы создаем систему, первые шаги уже сделаны в направлении подготовки кадров под конкретный запрос работодателей. Чтобы у наших молодых ребят имелась возможность реализовать себя, получить достойную оплату труда, достойное рабочее место на территории Мурманской области. Поэтому эти проекты идут в связке».