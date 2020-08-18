Мурманская область успешно преодолевает негативное влияние периода пандемии

Глава региона принял участие в онлайн-пресс-конференции ТАСС и рассказал об управленческих решениях, которые региональные власти приняли для стабилизации экономической и социальной жизни во время пандемии.

Андрей Чибис особенно выделил работу whatsapp-приёмной для пациентов с симптомами ОРВИ. Такой способ коммуникации оказался очень эффективным, а главное оперативным. Неплохо показало себя в работе и приложение «Мобильный мониторинг». Кроме этого губернатор рассказал про поддержку людей, оставшихся в период пандемии без работы, многим предложили временное трудоустройство на общественно полезных работах.

Также Чибис отметил, что в регионе удалось сохранить рабочие места на лето для подростков. Более 4500 школьников смогли с пользой провести лето и заработать более 27 тысяч за месяц.