Мурманская область успешно реализует дорожный нацпроект

В Правительстве Мурманской области подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нужно отметить, что наш регион один из лидеров по темпам ее реализации.

В 2019 году в области в рамках нацпроекта отремонтировали 40 объектов общей протяженностью более 80 километров, из них 27 объектов в самом Мурманске и 13 участков региональных дорог. Все дорожно-строительные работы были закончены на 3 месяца раньше запланированного срока, скорость при этом не повлияла на качество, хотя не обошлось без замечаний, которые, впрочем, специалисты смогли своевременно устранить.

Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Наша цель к 2024 году - мы поэтапно будем двигаться, чтобы привести дорожное покрытие в 50 процентов, что касается агломерации «Мурманская» это 85 процентов, мы бы и больше выполнили, но ограничены ресурсами».