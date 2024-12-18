Мурманская область в числе лидеров арктического туризма

Всё больше российских и иностранных туристов выбирают наш регион целью своего путешествия. По данным Росстата и ведомственного мониторинга, турпоток в Мурманскую область с 2020-го по 2023 года вырос с 350 тысяч до 670 тысяч человек.

На 2024 год прогнозный показатель свыше 700 тысяч туристов. Это абсолютный рекорд по количеству гостей за всё время в нашей области.

Принятие гостей требует достаточного количества мест размещения. Именно это стало первоочередной задачей последних лет развития туризма в нашем регионе. В 2020 году на территории региона было 184 гостиницы, а в настоящее время – 239.

Сегодня в Мурманской области реализуются крупные туристические проекты: на полуостровах Средний и Рыбачий, в Кировске проектируется новый курорт, включающий в себя гостиницу, многоуровневый паркинг и подъёмники.

Часть туристов приезжает в Мурманскую область на собственном автотранспорте, а местные жители активно путешествуют по региону. В этом году появились девять объектов придорожного сервиса в Печенгском округе, Терском районе, городах Полярные Зори и Кандалакша.