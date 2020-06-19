Мурманская область в числе лучших регионов по борьбе с CoViD-19

К такому выводу можно прийти, опираясь на анализ экспертного института социальных исследований. Мурманская область стала лидером по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе, а также попала в топ-8 лучших территорий России.

Специалисты признали нашу практику эффективной с точки зрения борьбы с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями. Анализ деятельности по противодействию пандемии региональных властей по округам показал, что в Заполярье была применена верная тактика, а также своевременно вводился пакет мер.

Учитывались показатели тестирования, количество заболевших, коэффициент распространения инфекции, коечный фонд, развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения.

Среди лидеров по борьбе с CoViD-19 кроме Мурманской области отмечены Москва, Сахалинская область, Алтай, Курганская область, Республика Татарстан, Севастополь и Чечня.