Мурманская область в числе наименее коррумпированных регионов страны

Мурманская область, по мнению Генпрокуратуры Российской Федерации, отличается наименьшим уровнем коррупции, по сравнению с другими субъектами.

Согласно докладу главы ведомства Игоря Краснова, коэффициент преступности на Кольском полуострове на 100 тысяч населения варьируется от 6 до 9. Тогда как у десятки антилидеров, в которую вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская область, такой коэффициент достигает 29. Наиболее напряженная криминогенная обстановка наблюдается в таких сферах деятельности, как освоение бюджетных средств, управление имуществом, правоохранительная деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство.