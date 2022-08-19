День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.22 19:30
Мурманская область в числе первых 15 регионов, в которых с 1 сентября запустят цифровую платформу «Моя школа»
«Моя школа» призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательным контенту и сервисам на всей территории страны. Упростит программа и дистанционный формат обучения за счёт удобных и интуитивно понятных сервисов. Единый доступ к материалам информационной системы заработает с 1 сентября этого года.
Об этом сообщил на своей странице в телеграме глава региона.
«Моя школа» призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательным контенту и сервисам на всей территории страны. Упростит программа и дистанционный формат обучения за счёт удобных и интуитивно понятных сервисов. Единый доступ к материалам информационной системы заработает с 1 сентября этого года.
По предварительной информации, в систему будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента с курсами, а также система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников.
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