Мурманская область в финале всероссийского конкурса «Ёлки России»

Проголосовать за зелёную красавицу нашего региона можно в официальной группе проекта «ГородаМеняютсяДляНас» в соцсети «ВКонтакте».

Главная городская ель Мурманска высотой 22 метра и весом почти 43 тонны давно стала настоящим символом новогоднего праздника. Она украшена звёздами и шатром из гирлянд, а вокруг установлено множество световых конструкций.

Организаторы конкурса ёлок отмечают, что 10 лидеров голосования, получат ценные призы.

Свой выбор можно сделать до 19.00 11 января, а подведение итогов состоится уже 13 января.