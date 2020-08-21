Мурманская область в «красной зоне»

Регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 в России становится всё меньше. Сейчас их осталось 12, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. И по данным эксперта, Мурманская область находится в опасной «красной зоне».

Аналитик сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Графика демонстрирует, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может расти.

В «красной» зоне сейчас находятся 12 регионов: Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край, а также Орловская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская, Еврейская автономная области и Мурманская.

Эксперт также представил «зелёные» регионы, где ситуация нормализовалась. Напомним, сейчас общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превышает 22 миллиона, свыше 782 тысяч человек умерли.