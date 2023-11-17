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Мурманская область в лидерах по туризму в АЗРФ: всероссийский селектор по подготовке к зимнему турсезону прошёл в столице Кольского Заполярья

Мурманская область – центр притяжения людей в Арктику. Туризм в нашем регионе быстро развивается: доходы от него за четыре года превысили 13,6 млрд рублей. Возможно, что поэтому министр экономического развития России Максим Решетников всероссийский селектор по подготовке к зимнему турсезону провёл именно в столице Заполярья.

За 9 месяцев этого года Мурманскую область посетили на 23% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на всероссийском селекторе по подготовке к зимнему турсезону, который проходил под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова, состоявшемся в рамках его рабочего визита в Мурманскую область.

Мурманская область – центр притяжения людей в Арктику. Туризм в нашем регионе быстро развивается: доходы от него за четыре года превысили 13,6 млрд рублей. Возможно, что поэтому министр экономического развития России Максим Решетников всероссийский селектор по подготовке к зимнему турсезону провёл именно в столице Заполярья.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ: «Мурманская область – это не только индустриальный центр добычи и переработки многих полезных ископаемых, не только новый центр машиностроения, в том числе в сфере СПГ и крупный порт, транспортный узел, значение которого резко выросло. Это ещё и активно растущий, претендующий на то, чтобы стать одним из крупнейших туристических центров, регион. Для этого здесь действительно много сделано и делается в последние годы».

Участие в этом событии приняли представители других регионов, Минтранса России, МЧС, МВД. И тех, кто развивает туризм и тех, кто отвечает за безопасность людей.

Что касается туристической сферы в нашем регионе, то она не стоит на месте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В два раза увеличилось количество туроператоров, реализующих туристические проекты. Кроме того, выросло количество классифицированных объектов размещения до 150. И появляются новые участники проекта «Арктическая кухня». Уже более 50 ресторанов предлагают локальные и уникальные блюда».

Всего в инвестпортфеле региона 74 проекта в сфере гостевого бизнеса. Активно строится дорожная инфраструктура, ведётся реконструкция аэропорта «Мурманск», которая позволит увеличить пассажиропоток и сделать путешествия более комфортными. Особенность региона – наличие двух удобных аэропортов: в том числе недалеко от крупнейшего горнолыжного курорта в Кировске.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В результате проводимой работы Мурманская область в лидерах по туризму в АЗРФ. В 2022 году турпоток в наш регион составил 540 тысяч туристов. За январь-сентябрь этого года регион посетили более 396 тысяч человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 23%».

Губернатор отметил, что сейчас популярным становится посещение региона в полярный день, наряду с полярной ночью это также стало туристическим брендом. Помимо этого, разрабатывается карта лояльности, она по мнению инициаторов, позволит сделать туризм внутри области более популярным, а главное, доступным для местных жителей.

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