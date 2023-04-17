Мурманская область в третий раз присоединилась к Всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году

О национальном проекте «Жильё и городская среда», инициированном Президентом России, шла речь и во время совещания главы правительства с вице-премьерами.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно даёт хорошую возможность сделать собственный город либо посёлок комфортнее и удобнее для жизни».

В нашей области на голосование выставлен 61 объект из Мурманска, Колы, Мурмашей, Оленегорска, Мончегорска, Ревды, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Алакуртти, Ковдорского и Печенгских округов, ЗАТО Александровск, Североморска, Видяево и Заозерска.

Проголосовать можно на сайте проекта до 31 мая включительно, для удобства граждан в общественных местах организована работа волонтёров, которые ответят на вопросы и помогут пройти голосование.