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Мурманская область в третий раз присоединилась к Всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году
О национальном проекте «Жильё и городская среда», инициированном Президентом России, шла речь и во время совещания главы правительства с вице-премьерами.
Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно даёт хорошую возможность сделать собственный город либо посёлок комфортнее и удобнее для жизни».
В нашей области на голосование выставлен 61 объект из Мурманска, Колы, Мурмашей, Оленегорска, Мончегорска, Ревды, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Алакуртти, Ковдорского и Печенгских округов, ЗАТО Александровск, Североморска, Видяево и Заозерска.
Проголосовать можно на сайте проекта до 31 мая включительно, для удобства граждан в общественных местах организована работа волонтёров, которые ответят на вопросы и помогут пройти голосование.
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