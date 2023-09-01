Мурманская область входит в топ-20 субъектов России по масштабу промышленного комплекса в валовом региональном продукте

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время выездного заседания правительства Мурманской области в Мончегорске.

Главная новость выездного заседания регионального правительства связана с газификацией нашего региона. Пока она находится в стадии проектирования. Но уже понятно, что газопровод «Волхов-Мурманск» будет протяжённостью 843 километра. Проект предусматривает строительство на территории региона 15 газораспределительных станций и отводов, а также двух комплексов по сжижению природного газа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас идёт работа в правительстве с нашими коллегами. По срокам газификации они могут сдвинуться влево… Официально, коллеги, об этом говорю»

Газификация позволит не только снизить уровень мазутозависимости нашего региона, но и даст старт для множества новых инвестиционных проектов

Затронули на заседании и тему добычи лития на месторождениях в Ловозерском районе, где сейчас ведутся подготовительные работы. Займётся разработкой совместное предприятие компаний «Норникель» и «Росатом».

Первому, уделили на встрече особое внимание - промышленный гигант, ключевая для региона компания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я понимаю трудности, с которыми компания столкнулась… Но мы видим, что дело идёт».

Мончегорск - город присутствия «Норникеля», его развитию на заседании посвятили отдельный блок. Одно из последних значимых обновление – открытие амбулатории рядом с посёлками 25 километр и 27 километр.

Виктор Садчиков, глава администрации города Мончегорска: «Сделано достаточно много для города… Но сделать ещё надо кратно больше».

Практика выездных заседаний даёт возможность его участникам лишний раз погрузиться в проблемы района, проследить за обновлениями или же посетить ключевые предприятия.