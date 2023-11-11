Мурманская область во всей красе пришла в Москву, Печенга собирается избавиться от старых промзданий, а самый северный горнолыжной курорт страны уже принимает гостей – удивительные новости уходящей недели

Ледокол «Ленин», северное сияние, меню арктической кухни и многое другое можно сегодня можно увидеть в Москве. Делегация Мурманской области представила Кольское Заполярье жителям и гостям столицы в своей необычной экспозиции на ВДНХ.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии - Мария Смирнова, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Мурманску УНПР ГУ МЧС по Мурманской области.

Ледокол «Ленин», северное сияние, меню арктической кухни и многое другое можно сегодня можно увидеть в Москве. Делегация Мурманской области представила Кольское Заполярье жителям и гостям столицы в своей необычной экспозиции на ВДНХ.

Кольская ГМК намерена демонтировать закрытый в 2020 году плавильный цех и участок производства серной кислоты на промплощадке в посёлке Никель. Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно проектной документации, запланирован демонтаж 96 зданий и сооружений. Проведенная оценка свидетельствует, что уровень их износа, в основном, составляет 70%. Проект также предусматривает рекультивацию земель. Раньше шли разговоры об переориентации строений под другие нужды, и даже развитии на промплощадке промышленного туризма. Но, судя по всему, состояние инфраструктуры сделать это не позволяет. Плавильный цех КГМК в посёлке Никель был остановлен 23 декабря 2020 года после 74 лет работы, что полностью ликвидировало выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.

Самый северный горнолыжной курорт страны первым дал старт зимним катаниям. Любители сноуборда и горных лыж собрались в Хибинах, чтобы проверить качество трасс и опробовать первый пухляк.

В Кольском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Препараты при себе держал ранее судимый за кражи и грабежи житель Мурманска, автомобиль которого по наводке остановили инспекторы. Полицейскими были изъяты приспособления для курения, а также три пакетика с неизвестным веществом и один с таблетками. Кроме того, был изъят предмет похожий на пистолет. Позже экспертиза подтвердила, что молодой человек хранил при себе запрещённые препараты, а оружие, находившееся при нём было предназначено для стрельбы только холостыми патронами. Обвиняемый свою вину так и не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

Спектаклем «Человеки» по мотивам рассказов Михаила Зощенко театральная студия «Домино» вошла в свой новый сезон. Яркие воодушевленные актёры подняли настроение северным зрителям, которых, к слову, был полный зал.

В Полярном в студенты посвятили первокурсников филиала Мурманского арктического университета. В основном, это будущие судоремонтники – с нетерпением их ждут на работу на профильных предприятиях муниципалитета.

Впервые спортсмен Мурманской области стал победителем Чемпионата России по греко-римской борьбе среди ветеранов, который состоялся в Кургане. Первое место в своей категории занял мастер спорта СССР по классической борьбе, заместитель главного инженера предприятия «Мурманэнергосбыт» Александр Титков. Так же на этих соревнованиях мастер спорта России, тренер-преподаватель Леонид Турушев взял «бронзу».

8 ноября отметили День рентгенолога. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила Мурманскую областную больницу, чтобы поздравить сотрудников с праздником, а заодно узнать последние новости отдела лучевой диагностики.

На этой неделе шесть девушек из Управления федеральной службы исполнения наказаний боролись за титул лучшей. Сначала они показали себя на строевой и физической подготовке, стрельбах, знаниях закона, а сегодня красавицы раскрыли свои творческие стороны.

В Мурманской областной больнице стартовала неделя информирования о заболеваниях дыхательной системы. О самых распространённых заболеваниях и их профилактике врач-пульмонолог учреждения рассказала и нашему корреспонденту Марии Рябенковой.

Мурманск присоединился к всероссийскому марафону донорства крови и костного мозга «Давай, вступай». Цель инициативы – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране. Площадкой для акции в Заполярье стала областная станция переливания крови.

1000 порций горячего и 70 комплектов тёплой одежды – очередную поставку в зону СВО подготовили женщины из ЗАТО Александровск. Это добровольцы, которые уже больше года постоянно поддерживают связь с ребятами на передовой и согревают их домашним теплом.

В Мурманском кооперативном техникуме студентам второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» вручили шевроны. Символическое событие стало первым в истории недавно открытого в стенах колледжа учебного направления.

Раньше на спортивной площадке «Снежинка» была только лыжная трасса, а сейчас она превратилась в большой спорткомплекс. Там также организовали экотропу с информационными карточками и лавочками для отдыха.

Идёт обновление и в спорткомплексе «Авангард» - учреждение пополнили квадроциклом. Новая техника будет задействована для обслуживания нескольких городских футбольных полей. Мало создать стадион и установить искусственное покрытие. Даже за такой травой нужен уход. Несколько раз в месяц её нужно «расчесывать», делать это вручную почти невозможно. На помощь приходит техника. Чтобы выполнять плановые работы администрация города закупила для спорткомплекса «Авангард» небольшой квадроцикл, к машине будет цепляться специальная щётка, которая и поможет содержать поле в необходимой для тренировок или соревнований кондиции. Закупили машину заранее, работать она будет уже в будущем сезоне. Напомним, современное футбольное поле открыли у «Авангарда» на улице Лобова летом этого года.