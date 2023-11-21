Мурманская область вошла в число 12 российских регионов, которым Президент России в День работника транспорта передал новые автобусы

Наш регион получил 23 машины.

«От чёткой, надёжной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным, - сказал глава государства Владимир Путин. - И в этой сфере много задач. Предстоит реализовать масштабные проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта. Среди ключевых приоритетов здесь ежегодное, ритмичное обновление техники, а значит, снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране».

Очередной этап обновления пассажирского реализован при поддержке Президента страны и правительства Российской Федерации в рамках средств специальных казначейских кредитов.

Новые автобусы будут работать на четырёх маршрутах в Мурманске. В настоящее время все 23 автобуса поставлены на территорию области и проходят процедуры государственной регистрации и брендирования в едином стиле. Далее автобусы пройдут обкатку и будут выпущены на линию до конца декабря.