Мурманская область вошла в число 17 регионов пилотного проекта комплексной модернизации центров занятости населения

По словам экспертов, безработица в регионе падает. По программе «Курс на Север» с мая 2023 года в регион переехали 70 человек. А почти 60% обратившихся в службу северян трудоустроились.

Роман Антонов, директор Центра занятости населения Мурманской области: «В 2021 в 2022 году мы уже в подобных проектах участвовали. В 2021 году мы отремонтировали флагманский центр в городе Мурманске, в 2022-ом - два центра поменьше – в Апатитах и Кировске. В этом году нам посчастливилось участвовать в комплексной модернизации, которая предусматривает полное обновление в соответствии с брендбуком «Работа России» всей сети центров занятости региона».

Теперь учреждения по всей области работают под единым брендом «Кадровый центр работа России». Они полностью обновлены и стали более комфортными для посетителей. Теперь это современные пространства для соискателей и работодателей, с электронной очередью, информационным киоском, зонами цифровых сервисов и отдыха.

Роман Антонов, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Это только внешний облик. Сама по себе модернизация должна показать некоторые качественные результаты, которые нам поставлены. А именно, сокращение трудоустройства граждан, чего мы уже начали добиваться. Если мы возьмем 2023 год, то мы существенно снизили период состояния на учёте, период безработицы. Если вернёмся в 2021 год, то период трудоустройства составлял более двух месяцев, в этом году всего 44 дня, что существенно меньше».

Трансформируется и система оказания услуг. Центр занятости уже давно не просто место подбора вакансий. Здесь комплексно подходят к каждому клиенту. Помогают найти нишу, раскрывают сильные стороны специалиста, работают с психологами, профессионально составляют резюме, готовят к собеседованиям и взаимодействуют с работодателями.

Анастасия Щеулова, начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения клиентского опыта центра занятости населения Мурманской области: «Нам предстояло пойти по пути переформатирования мышления наших сотрудников в сторону клиентоцентричности и персонализации. Теперь в наших модернизированных центрах работают карьерные консультанты. Они оказывают комплексные услуги в зависимости от жизненной ситуации, помогают не только трудоустроиться, но и спроектировать карьерный путь. Пройти профобучение для того, чтобы подобрать соискателю высокооплачиваем подходящую вакансию».

Открыли единый контакт-центр, который централизованно принимает обращения граждан, а также служит справочной службой по региону. Кроме того, в этом году заработала программа «Курс на Север», благодаря которой специалисты из других субъектов Российской Федерации нашли работу в Мурманской области. На всём пути трудоустройства их сопровождают сотрудники центра.

Роман Антонов, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Полный комплекс услуг, поиск жилья, если есть ребёнок, то помощь в трудоустройстве в детский сад, школу. Разумеется, трудоустройство, взаимодействие с работодателем, получение региональных, федеральных, муниципальных льгот. Самое главное, встреча в аэропорту, полный трансфер. Мы это тоже делаем».

По словам экспертов, безработица в регионе падает. По программе «Курс на Север» с мая 2023 года в регион переехали 70 человек. А почти 60% обратившихся в службу северян трудоустроились.