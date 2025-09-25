В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Мурманская область вошла в число регионов, внедряющих уникальную методику работы с ветеранами боевых действий «СВОи маяки»

Важнейшей частью поддержки военнослужащих специальной военной операции является психологическая помощь со стороны компетентных специалистов.

На круглом столе в Мурманске обсудили тему действующих методик для сопровождения участников боевых действий и их семей.

Мурманская область вошла в число регионов, внедряющих уникальную методику работы с ветеранами боевых действий «СВОи маяки». Она помогает военнослужащим справиться с постравматическим стрессовым расстройством и вернуться к мирной жизни. Запуск и настройку программы обсудили в региональном Штабе общественной поддержки во время тематического круглого стола.

Юлия Трифонова, руководитель МРОО «В защиту жизни»: «Вероятнее всего, поменяется отношения внутри семьи, с супругой, детьми… Человек, находящийся в таком сильном стрессе каждый день… Они вернутся и для них всё поменялось. В этом стрессе необходимо будет сохранить отношения доброжелательные с родными, у кого-то выстроить заново отношения с детьми».

Методика разработана психологом Геннадием Малюченко совместно со специалистами ассоциаций по защите семьи. Установить доверительный контакт с бойцом помогают специальные карточки. Диагностические определят нынешнее состояние пациента, а коррекционные с яркими изображениями подскажут необходимый вектор для терапии.

Геннадий Малюченко, автор методики сопровождения личностных изменений участников СВО, доцент кафедры консультативной психологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского: «Здесь каждая карта сразу даёт понимание, с кем идентифицирует пациент себя: с человеком на карте-ветераном. Он включается очень быстро, потому что это не абстрактная методика с непонятными вопросами, а он видит себя и таких ребят как он».

Сразу после встречи в Мурманске стартовала обучающая программа, в рамках которой специалисты смогут повысить уровень профессиональных компетенций в сфере помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Анна Гришко, координатор женского движения партии «Единая Россия» в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы: «Одно дело обучиться психологи в университете, а другой момент - столкнуться здесь и сейчас с ситуацией, потому что СВО - это не стандартный случай, когда психологи работают. Поэтому мы, в том числе, оказываем поддержку специалистам».

Помимо трёх очных семинаров психологов ждёт обучение в дистанционном формате и супервизия.

 

 

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
