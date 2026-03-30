Мурманская область вошла в пятерку регионов – лидеров по приёму студентов на бюджетные места технических специальностей

Напомним, что во всех колледжах Мурманской области уже есть новые, современные лаборатории. Кроме того, наш регион входит в топ-5 по реализации программы «Профессионалитет», а каждый второй колледж – в десятку национального рейтинга по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приёма по этим направлениям, спрос молодёжи на инженерные специальности продолжает расти. Из общего количества бюджетных мест 64% – именно на технические направления, в соответствии с запросом реального сектора экономики. Среднему специальному образованию мы уделяем особое внимание».

Мурманская область занимает 8-е место в списке регионов - лидеров России по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций. В 2025 году было капитально отремонтировано 14 школ, 2 детских сада и 3 колледжа. А уже в этом будет обновлено 17 учреждений.